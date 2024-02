BASF 44.63 CHF 0.06% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF von 46 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Auf den ersten Blick scheine der aktuelle Zeitpunkt im Zyklus richtig zu sein, um in die Aktie des Chemieunternehmens zu investieren, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter anderem hätten die Volumina, der Schlüsselindikator für die Aktienkurse diversifizierter Chemieunternehmen, ihren Tiefpunkt erreicht. Zudem seien die europäischen Gaspreise im Vergleich zu den USA auf dem wettbewerbsfähigsten Niveau seit 2021. Die Bewertung der Aktie könnte - verglichen mit der letzten Zyklusdelle - auch tatsächlich Aufwärtspotenzial implizieren. Es sei allerdings nicht viel, so der Experte./ck/gl;

