FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF nach Spekulationen über ein Kaufinteresse des arabischen Ölkonzerns Adnoc an Wintershall Dea auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Entgegen dem kolportierten Wert der 73-Prozent-Beteiligung von BASF an Wintershall Dea von 7,3 Milliarden Euro gehe sie von einem Wert von lediglich 4,4 Milliarden Euro aus, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Montag vorliegenden Studie. Dessen ungeachtet würde die Monetarisierung der Anteile an dem Öl- und Gasunternehmen einen langjährigen Aktienüberhang beseitigen und die für den Zeitraum 2023-2027 geplanten Investitionen von rund 25 Milliarden Euro mitfinanzieren./edh/ajx;