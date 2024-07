NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa vor den am 2. August erwarteten Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Er erwarte weiterhin, dass der Versicherer das bis 2026 angepeilte Ziel einer Ergebnissteigerung (EPS) von im Schnitt 6 bis 8 Prozent jährlich übertreffen werde, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der Kursschwäche der Aktie aufgrund der Unsicherheiten durch die Parlamentswahlen in Frankreich sieht er daher aktuell eine Kaufgelegenheit./ck/tih;