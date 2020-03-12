AXA Aktie 486352 / FR0000120628
AXA Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Axa von 44,50 auf 45,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Ertragsdynamik im Bereich Sach- und Unfallversicherung lasse branchenweit nach, schrieb Claudia Gaspari am Mittwoch mit Blick auf Europas Assekuranzen. Gleichzeitig dürfte die Profitabilitätssteigerung ihren Höhepunkt erreicht haben. Insgesamt sieht die Expertin an allen Fronten - Bewertung, Ergebnisse und Kapitalmanagement - kaum noch Potenzial. Unter den Branchengrößen bleibt die Axa ihr Favorit mit einer enorm über dem Branchendurchschnitt liegenden Gesamtrendite für die Aktionäre (TSR)./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Overweight
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
39.01 €
|
Abst. Kursziel*:
15.36%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
39.77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.15%
|
Analyst Name::
Claudia Gaspari
|
KGV*:
-
