AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
26.78CHF
3.56CHF
15.32 %
19.09.2025
BRXC
01.10.2025 09:44:59
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Der neue Finanzchef Christian Wallentin sei eine solide Lösung, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch. Der Markt sei vom Wechsel möglicherweise überrascht worden, viele Experten hätten ihn aber erwartet. Diebel sieht keine Änderung an der Anlagestory des Online-Gebrauchtwagenhändlers./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:44 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:44 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
26.48 €
|
Abst. Kursziel*:
32.18%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
27.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.46%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
