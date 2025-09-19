Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’258 1.2%  SPI 16’904 0.9%  Dow 46’398 0.2%  DAX 23’881 0.0%  Euro 0.9344 0.0%  EStoxx50 5’527 -0.1%  Gold 3’895 0.9%  Bitcoin 92’328 1.7%  Dollar 0.7948 -0.2%  Öl 65.8 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So viel Gewinn hätte ein Binance Coin-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Wie viel Gewinn eine Tron-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte
3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
Commerzbank-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
Frankreich erwägt Einschränkungen beim Krypto-Passporting
Suche...
Plus500 Depot

AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884

26.78
CHF
3.56
CHF
15.32 %
19.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.10.2025 09:44:59

AUTO1 Overweight

AUTO1
26.78 CHF 15.32%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Der neue Finanzchef Christian Wallentin sei eine solide Lösung, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch. Der Markt sei vom Wechsel möglicherweise überrascht worden, viele Experten hätten ihn aber erwartet. Diebel sieht keine Änderung an der Anlagestory des Online-Gebrauchtwagenhändlers./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:44 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:44 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
26.48 € 		Abst. Kursziel*:
32.18%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
27.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.46%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AUTO1

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu AUTO1

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:44 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.25 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.25 AUTO1 Buy UBS AG
18.09.25 AUTO1 Outperform RBC Capital Markets
04.09.25 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

AUTO1 26.78 15.32% AUTO1