|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 30 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal hätten die sich fortsetzende Trendwende beim Online-Gebrauchtwagenhändler mit starken Absatzmengen und deutlichen Profitabilitätsverbesserungen bestätigt, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In seinem Basisszenario sieht er das Kursziel nun aktuell zwar bei 35 Euro, doch sollte es deutlich besser laufen, hält er in seinem "Blue-Sky-Szenario" sogar 60 Euro für möglich./rob/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
27.80 €
|
Abst. Kursziel*:
25.90%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.11%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUTO1
|
05.08.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
05.08.25
|MDAX aktuell: Börsianer lassen MDAX zum Start steigen (finanzen.ch)
|
04.08.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt sich mittags im Plus (finanzen.ch)
|
01.08.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX schwächelt mittags (finanzen.ch)
|
01.08.25
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
31.07.25
|So schätzen die Analysten die AUTO1-Aktie im Juli 2025 ein (finanzen.net)
|
31.07.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
31.07.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu AUTO1
|07:38
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|07:38
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|07:38
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|22.05.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.25
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.02.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.01.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.24
|AUTO1 Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AUTO1
|23.22
|-1.50%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:29
|
Jefferies & Company Inc.
WACKER CHEMIE Hold
|07:24
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
BP Buy
|07:17
|
Jefferies & Company Inc.
Evonik Hold
|07:12
|
Jefferies & Company Inc.
Fraport Hold
|06.08.25
|
Bernstein Research
freenet Outperform
|06.08.25
|
JP Morgan Chase & Co.
Commerzbank Overweight
|06.08.25
|
Jefferies & Company Inc.
Vonovia Hold