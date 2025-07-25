AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AUTO1 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 nach dem Besuch von Rücknahme- und Aufbereitungszentren des Online-Gebrauchtwagenhändlers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das Unternehmen habe zwar in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet, um die Bruttomarge der Plattform Autohero deutlich zu verbessern und die Markterwartungen zu übertreffen, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe die Expertin das verbleibende Potenzial für die Bruttomarge möglicherweise unterschätzt ? auch wenn der Zeitrahmen für dessen Realisierung ungewiss sei./rob/la/nas;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Outperform
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
26.48 €
|
Abst. Kursziel*:
13.29%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
29.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.74%
|
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUTO1
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
17.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
16.09.25
|EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
16.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beendet die Dienstagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
16.09.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
16.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Dienstagmittag in Rot (finanzen.ch)
|
15.09.25
|EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
15.09.25