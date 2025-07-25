Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884

23.22
CHF
-0.35
CHF
-1.50 %
25.07.2025
BRXC
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 nach dem Besuch von Rücknahme- und Aufbereitungszentren des Online-Gebrauchtwagenhändlers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das Unternehmen habe zwar in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet, um die Bruttomarge der Plattform Autohero deutlich zu verbessern und die Markterwartungen zu übertreffen, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe die Expertin das verbleibende Potenzial für die Bruttomarge möglicherweise unterschätzt ? auch wenn der Zeitrahmen für dessen Realisierung ungewiss sei./rob/la/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 14:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 14:25 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Outperform
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
26.48 € 		Abst. Kursziel*:
13.29%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
29.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.74%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

