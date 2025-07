NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Gebrauchtwagenvermittler habe im zweiten Quartal mit den verkauften Fahrzeugen die Erwartungen übertroffen, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie erwähnte außerdem das angehobene Gewinnziel. Beim operativen Ergebnis (Ebitda) liege der Konsens aber schon am oberen Ende der Spanne./rob/tih/men;