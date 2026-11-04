AUTO1 17.95 CHF 7.59% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 von 30,30 auf 26,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Langfristig bleibe Auto1 attraktiv, der Haken seien die Volumina, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend nach den Quartalszahlen./rob/ajx/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 20:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.