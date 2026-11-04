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05.11.2026 11:39:23

AUTO1 Buy

AUTO1
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Resultate des Autohändlers seien weitgehend im Rahmen der im Pre-Close-Call getätigten Äußerungen ausgefallen, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUTO1 Buy
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AUTO1 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
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