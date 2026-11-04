NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Auto1 nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Vorläufige Zahlen von Anfang Oktober hätten bereits viele negative Überraschungen vorweggenommen, schrieb Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. In der Telefonkonferenz am Nachmittag werde der Fokus wohl auf dem Wachstum von Umsatz und bereinigtem Ergebnis (Ebitda) liegen, das erforderlich sei, damit der Online-Gebrauchtwagenhändler die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr erreichen könne. Diese seien am oberen Ende sämtlicher Prognosespannen angesiedelt./rob/bek/ck;