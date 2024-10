NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Die Forschung des Pharmakonzerns zu Medikamenten gegen Brustkrebs sehe sehr vielversprechend aus, schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Entsprechende Phase-III-Studiendaten seien Mitte nächsten Jahres zu erwarten und könnten zum Kurstreiber werden./niw/mis;