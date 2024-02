NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Der Investorentag im Mai könne womöglich einige Belastungsfaktoren in der Aktie des Pharmakonzerns beseitigen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zu den schwierigen Punkten zählt er das ungewisse Ziel für die Produktverkäufe in diesem Jahr, die Abschwächung des Umsatztempos auf längere Sicht, mittelfristige Margenrisiken sowie die Barmittelzuflüsse für die Dividenden./tav/edh;