NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple auf "Hold" mit einem Kursziel von 212,92 US-Dollar belassen. Laut dem Marktforscher Counterpoint habe sich das weltweite Smartphone-Absatzwachstum im dritten Quartal verlangsamt, schrieb Analyst Edison Lee in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/mis;