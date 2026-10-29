Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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Amazon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. Der Umsatz habe im dritten Quartal auf konsolidierter Basis in etwa die Erwartungen erfüllt, während des operative Ergebnis (Ebit) darüber liege, schrieb Brad Erickson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beim Ausblick auf das vierte Quartal sei die Situation jedoch anders: Dieser liege umsatz- und vor allem ergebnisseitig unter den Erwartungen./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Outperform
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 330.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 243.79
|
Abst. Kursziel*:
35.36%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 244.16
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.16%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
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