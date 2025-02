Amazon 210.09 CHF -2.56% Charts

Analysen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 240 auf 255 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die langfristigen Wachstumsmotoren liefen rund, schrieb Analyst Eric Sheridan in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung solider Quartalszahlen. Die zuletzt gut gelaufenen Aktien müssten allerdings einige kleinere Dämpfer kurzfristiger Natur verdauen./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2025 / 01:57 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



