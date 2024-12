NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amazon von 235 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Brent Thill widmete sich in seiner am Montag vorliegenden Analyse den Top-Themen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) für 2025 in der Softwarebranche. Nennenswerte Umsätze seien zwar erst Ende des Jahres oder 2026 zu erwarten, positionieren sollten sich die Anleger seiner Meinung nach aber bereits jetzt. Bei Amazon verspreche der hohe Cloud-Marktanteil langfristig immenses Umsatzpotenzial. Amazon-Aktien und Microsoft sollte man mit Blick auf das Firmenkundengeschäft haben, Meta und Alphabet im Privatkundensegment sowie Snowflake für den Bereich Datenverarbeitung./ag/bek;