NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schaeffler nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Der Autozulieferer habe einen soliden Jahresstart hingelegt, der nicht wesentlich von den US-Zöllen beeinträchtigt worden sei, schrieb Analyst Jose Asumendi am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Zudem sei der Ausblick ohne Berücksichtigung von Zollauswirkungen bestätigt worden. Schaeffler dürfte weiterhin bemüht sein, letztere über Preiserhöhungen an die Autohersteller weiterzugeben. Nun wartet der Experte auf die nächsten Ergebnisse bei der Neuverhandlung des Freihandelsabkommens zwischen den USA, Mexiko und Kanada./rob/gl/bek;