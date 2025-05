Ci Com lädt zur ausserordentlichen Generalversammlung am 28. Mai ein

Genf (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft Ci Com beruft eine ausserordentliche Generalversammlung am 28. Mai ein. Dort sollen neue Verwaltungsratsmitglieder sowie eine neue Revisionsstelle gewählt werden, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte.

Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Valérie Gimond-Duménil und Laurence Duménil treten zurück, wie es heisst. Michel Rethoret werde nach der Generalversammlung ebenfalls abtreten.

Die neue Hauptaktionärin, die Genfer Sebrina Holding, schlägt den Aktionärinnen und Aktionären nun den Geschäftsführer der Sebrina Holding, Alexandre Uldry, sowie Philippe Joerg für das Gremium vor. Zudem werde zeitnah noch ein dritter Kandidat aufgestellt, hiess es.

Schliesslich wird Forvis Mazars SA als Revisionsstelle vorgeschlagen. Ci Com hat bekanntlich die Frist für die Veröffentlichung der Jahresrechnung 2024 bis zum 31. Mai 2025 verlängert. Dies könne bei einer Annahme der neuen Revisionsstelle eingehalten werden, schreibt Ci Com. Denn Forvis Mazars SA arbeite bereits an der Prüfung des Jahresabschlusses 2024.

