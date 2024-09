NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Amazon nach einem Besuch im ersten Amazon-Fresh-Laden in Nordkalifornien auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Analyst Brent Thill sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einer positiven Erfahrung. Er verwies auf Selbstbedienungskassen und eine große Auswahl an Lebensmitteln. Allerdings seien die Kundenbewertungen unterschiedlich und Investoren mit Blick auf die Expansionspläne des Online-Handelsgiganten für den stationären Einzelhandel, die mit geringem Wachstum und geringer Marge einhergingen, skeptisch./ck/gl;