NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amazon nach Quartalszahlen von 235 auf 225 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Firmenkundengeschäft des Online-Handelsriesen habe sich stark entwickelt, die Umsätze mit den Endkunden eher weniger, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebitda) für 2024 und 2025 leicht nach unten./edh/mis;