NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon nach einer Fachkonferenz der Cloud-Sparte AWS auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Dieses Mal seien zwar weniger spektakuläre Neuprodukte vorgestellt worden, dafür habe der Fokus aber sehr stark auf Künstlicher Intelligenz gelegen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Amazon könnte sich mit den Plänen in diesem Bereich besser positionieren. Die Aktien seien attraktiv bewertet./niw/tih;