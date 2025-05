NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 21,80 auf 20,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Quartalszahlen der Großbank habe sie ihre Schätzungen für den Nettogewinn 2025 und 2026 etwas nach unten hin überarbeitet, schrieb Delphine Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Grund dafür sei vor allem, dass sie nun von geringeren Zinssätzen ausgehe./ck/jha/;