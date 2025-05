NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Versicherer habe robuste Kennziffern vorgelegt, schrieb Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/he;