Amazon 203.60 CHF -3.14% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 375 auf 370 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Eric Sheridan passte seine Schätzungen am Freitag nach dem Quartalsbericht leicht nach unten an. Amazon weise aber mit das beste Chance/Risiko-Verhältnis aller von ihm bewerteten Unternehmen auf, schrieb er./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:00 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.