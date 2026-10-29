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30.10.2026 06:44:40

Amazon Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 375 auf 370 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Eric Sheridan passte seine Schätzungen am Freitag nach dem Quartalsbericht leicht nach unten an. Amazon weise aber mit das beste Chance/Risiko-Verhältnis aller von ihm bewerteten Unternehmen auf, schrieb er./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Amazon Buy
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Eric Sheridan 		KGV*:
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06:44 Amazon Buy Goldman Sachs Group Inc.
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