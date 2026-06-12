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DroneShield Aktie 32517202 / AU000000DRO2

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Kursplus in Sydney 12.06.2026 08:36:00

DroneShield-Aktie steigt wieder: Startet jetzt die nächste Aufholjagd?

DroneShield-Aktie steigt wieder: Startet jetzt die nächste Aufholjagd?

Die DroneShield-Aktie hat sich zum Wochenschluss deutlich erholt und von einer freundlichen Stimmung im Verteidigungssektor profitiert.

DroneShield
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• DroneShield mit kräftigem Kursplus an der ASX
• Starke Auftragslage und milliardenschwere Pipeline
• ASIC-Untersuchung bleibt zentraler Risikofaktor

Die DroneShield-Aktie hat am Freitag an der Börse in Sydney mit einem Plus von 6,45 Prozent bei 2,97 AUD geschlossen und damit die Verluste der vergangenen Wochen etwas abmildern können. Seit Jahresstart haben Anleger ein Minus von 3,57 Prozent in ihren Depots, auch wenn der Börsenhighflyer des Vorjahres auf Sicht der letzten zwölf Monate noch eine deutliche Positiv-Performance von rund 75 Prozent aufweisen kann.

Eine neue Unternehmensmeldung lag am Freitag nicht vor. Der Kursanstieg steht damit eher im Kontext eines breiter laufenden Rückenwinds für Drohnenabwehr-Titel, der mehrere Treiber gleichzeitig hat.

Sektor läuft, Stimmung dreht

Der stärkste kurzfristige Faktor ist die allgemeine Stimmung gegenüber Verteidigungs- und Counter-UAS-Titeln. Der Mai war für DroneShield turbulent, belastet durch eine offengelegte Untersuchung der australischen Finanzmarktaufsicht ASIC zu Unternehmensmitteilungen und Aktienhandelsaktivitäten aus dem November 2025. DroneShield hat vollständige Kooperation zugesagt, Massnahmen wurden bislang nicht bestätigt. Das Niveau von 2,97 AUD ist also eine technische Erholung von einem gedrückten Ausgangspunkt.

Fundamentale Basis hält

Darunter liegt eine operative Geschichte, die sich nicht verschlechtert hat. Anfang Juni meldete DroneShield einen Vertrag mit der Joint Interagency Task Force 401 (JIATF-401) des US-Verteidigungsministeriums über 24,9 Millionen US-Dollar, mit einem Anfangswert von 19,3 Millionen US-Dollar und Optionen über bis zu 5,6 Millionen US-Dollar über fünf Jahre. Der zugesicherte Jahresumsatz für das Geschäftsjahr 2026 lag zum Stand 20. April bei 155 Millionen AUD, gegenüber 140 Millionen AUD Ende März. Analysten rechnen mit einem Gesamtjahresumsatz von rund 317 Millionen AUD. Die Auftragspipeline hat zuletzt die Marke von 2,2 Milliarden AUD überschritten.

Halbjahreszahlen könnten Aufschluss geben

Die Halbjahreszahlen für das erste Halbjahr 2026 sind für den 26. August terminiert. Bis dahin bleibt der Ausgang der ASIC-Untersuchung das zentrale Risiko, das gegen den strukturellen Auftragsrückenwind abgewogen werden muss.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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