NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die A-Aktie von Alphabet auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Bei der Entwicklerkonferenz Google I/O der Suchmaschinentochter habe der Fokus vollständig auf dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) gelegen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Entsprechende weitere Funktionen generativer KI sollten bis zum Jahresende für eine Milliarde Nutzer verfügbar sein. Zudem sei die Aktie immer noch attraktiv bewertet./gl/la;