Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 fällt

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.20 Prozent schwächer bei 19’752.54 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.066 Prozent auf 19’804.50 Punkte an der Kurstafel, nach 19’791.34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 19’894.28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19’709.79 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 0.885 Prozent nach. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 07.04.2025, bei 17’430.68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.02.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21’491.31 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.05.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 18’091.45 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 5.83 Prozent nach unten. Bei 22’222.61 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16’542.20 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Verisk Analytics A (+ 4.57 Prozent auf 309.72 USD), Honeywell (+ 3.02 Prozent auf 216.27 USD), IDEXX Laboratories (+ 2.10 Prozent auf 483.67 USD), QUALCOMM (+ 2.10 Prozent auf 142.84 USD) und Intuit (+ 2.04 Prozent auf 639.35 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Marvell Technology (-10.03 Prozent auf 55.08 USD), Alphabet C (ex Google) (-7.87 Prozent auf 152.20 USD), Alphabet A (ex Google) (-7.76 Prozent auf 150.57 USD), CrowdStrike (-4.40 Prozent auf 423.69 USD) und Lucid (-3.22 Prozent auf 2.26 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19’079’029 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2.854 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 verzeichnet die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.64 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch