Optimismus in New York: S&P 500 nachmittags stärker

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.11 Prozent höher bei 5’613.27 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 45.047 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.181 Prozent auf 5’617.08 Punkte an der Kurstafel, nach 5’606.91 Punkten am Vortag.

Bei 5’637.10 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5’601.10 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der S&P 500 bereits um 0.744 Prozent. Vor einem Monat, am 07.04.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 5’062.25 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.02.2025, wurde der S&P 500 auf 6’025.99 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 07.05.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’187.70 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Minus von 4.35 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 6’147.43 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’835.04 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Charles River Laboratories International (+ 18.27 Prozent auf 136.49 USD), Rockwell Automation (+ 12.18 Prozent auf 283.86 USD), Walt Disney (+ 10.39 Prozent auf 101.75 USD), NortonLifeLock (+ 8.59 Prozent auf 27.93 USD) und CDW (+ 7.00 Prozent auf 175.41 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Fortune Brands Home Security (-8.30 Prozent auf 48.42 USD), Alphabet C (ex Google) (-7.87 Prozent auf 152.20 USD), Alphabet A (ex Google) (-7.76 Prozent auf 150.57 USD), DoorDash (-6.55 Prozent auf 177.65 USD) und Super Micro Computer (-6.18 Prozent auf 30.91 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 19’079’029 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.854 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch