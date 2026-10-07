Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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Allianz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Allianz von 420 auf 440 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Philip Kett passte seine Prognosen an, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass der Versicherer realisierte Gewinne aus seinem indischen Gemeinschaftsunternehmen zur beschleunigten Reinvestition in festverzinsliche Wertpapiere verwendet, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Angesichts der anhaltenden Volatilität am Anleihemarkt würde es ihn nicht überraschen, wenn auch andere Unternehmen der Branche Verluste aus festverzinslichen Wertpapieren verbuchen würden, schrieb er./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Hold
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
440.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
415.60 €
|
Abst. Kursziel*:
5.87%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
417.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.41%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
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