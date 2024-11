LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron nach Quartalszahlen von 20 auf 19 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Angesichts der Schwäche der Absatzmärkte und der mangelnden Sichtbarkeit einer Erholung stehe er mit Blick auf den Halbleiterindustrie-Zulieferer an der Seitenlinie, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Umsatzprognose für 2025 um 5 Prozent./edh/mis;