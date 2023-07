AIXTRON 28.87 CHF 3.10% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aixtron von 35 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der positiven Kursreaktion auf den angehobenen Ausblick hinke die Aktie des Chipausrüsters der Branche seit Jahresbeginn immer noch hinterher, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dank der Fortschritte bei der Erteilung von Exportlizenzen sowie einer weiter regen Nachfrage nach Maschinen zur Herstellung moderner, energieeffizienter Halbleiter sollte der Aufholprozess weitergehen./gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / 16:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.