NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air Liquide von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 161 auf 195 Euro angehoben. Analyst Chetan Udeshi lobte in seiner am Montag vorliegenden Empfehlung das starke Wachstum des Industriegasekonzerns. Zusätzliches Potenzial komme durch stärkere interne Optimierungsmaßnahmen./ag/zb;