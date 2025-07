NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide auf "Outperform" mit einem Kursziel von 193 Euro belassen. Die Marktbefürchtungen in puncto Wachstum des Industriegasekonzerns seien übertrieben, schrieb James Hooper in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Analyse zeige auch, dass Air Liquide sein Potenzial zur Margensteigerung bisher nur ansatzweise ausgeschöpft habe./edh/mne;