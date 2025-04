NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 285 auf 275 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Sportartikelhersteller habe sich Ende März insgesamt positiv zur Markendynamik geäußert, was die anstehenden Quartalszahlen untermauern sollten, schrieb Analyst Piral Dadhania in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Seine operative Ergebnisprognose (Ebit) für 2025 liege deutlich über dem Unternehmensziel, und die jüngste Kursschwäche eröffne eine attraktive Kaufgelegenheit. Dadhania senkte indes seine Gewinnprognosen ein wenig./gl/ag;