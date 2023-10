NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach Eckdaten zum dritten Quartal und einem angehobenen Ausblick auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Übertroffene Erwartungen zeigten, dass sich die Geschäftslage für den Sportartikelkonzern grundlegend verbessere, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies verschaffe Adidas eine gute Ausgangslage für das Jahr 2024./tih/ajx;