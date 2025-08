ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 78 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Erholung des Bierabsatzes verzögere sich wegen der Entwicklung in Lateinamerika, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/mis/edh;