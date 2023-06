Trotz rückläufiger Inflation: SGKB geht von einem kräftigen Zinsschritt der SNB im Juni aus

• Leitzins in der Schweiz liegt derzeit bei 1,5 Prozent• Inflation sank im Mai auf 2,2 Prozent• SKGB rechnet im Juni mit einer Erhöhung des Leitzinses um 0,5 Prozent

Zinsentscheid am 22. Juni

Auch die Schweiz hatte in den vergangenen Monaten mit einer erhöhten Inflation zu kämpfen. Infolgedessen hat die SNB den Leitzins seit September 2022 von zuvor -0,25 Prozent mittlerweile drei Mal auf insgesamt 1,5 Prozent erhöht. Seit dem letzten Zinsschritt im März zeigten sich auch bereits Ergebnisse der Zinsanpassungen: Im April hatte sich die Teuerung in der Schweiz von 2,9 Prozent auf 2,6 Prozent abgeschwächt. Dennoch schliesst die Schweizerische Nationalbank (SNB) eine weitere Erhöhung der Leitzinsen nicht aus. "Wir können nicht ausschliessen, dass eine weitere Straffung der Geldpolitik notwendig sein wird", erklärte SNB-Präsident Thomas Jordan im Mai. Grund dafür ist, dass die Inflation nach wie vor über der Zielspanne der Notenbank von null bis zwei Prozent liege. Im Mai zeigte sich die Inflation ebenfalls rückläufig und sank auf 2,2 Prozent herunter, womit sie sich der Zielspanne erneut weiter näherte. Wie der kommende Zinsentscheid, der für den 22. Juni angekündigt ist, tatsächlich ausfällt, bleibt jedoch abzuwarten.

SGKB: Kräftige Zinserhöhung?

Die St. Galler Kantonalbank (SGKB) erklärte kürzlich in einer Mitteilung, dass man für den kommenden Zinsentscheid mit einer Erhöhung des Leitzinses um 0,5 Prozentpunkte auf ganze 2,0 Prozent rechnen würde. Obwohl die weitverbreiteten Preiserhöhungen und auch höheren Mieten nach wie vor zu vernehmen seien, würden sich die Anzeichen dafür häufen, dass der Preisdruck in den kommenden Monaten nachlassen werde. "Wir gehen deshalb davon aus, dass der Zinsschritt nächste Woche der letzte im aktuellen Zinserhöhungszyklus sein wird. Ein Zinsniveau von 2% ist zwar noch nicht sehr hoch, aber im Vergleich zu den letzten 10 Jahren eine markante Verschärfung des Finanzierungsumfelds", so die SGKB. Von einer geldpolitischen Normalität werde in naher Zukunft jedoch noch nicht die Rede sein, erklärte die Kantonalbank weiter.

Redaktion finanzen.ch