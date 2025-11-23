Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
23.11.2025 23:30:53

Singapore Inflation Data Due On Monday

(RTTNews) - Singapore will on Monday release October figures for consumer prices, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.

In September, overall inflation was up 0.4 percent on month and 0.7 percent on year, while core CPI rose an annual 0.4 percent.

Taiwan will see October numbers for unemployment in September, the jobless rate was 3.35 percent.

Finally, the markets in Japan are closed on Monday for Labor Thanksgiving Day and will re-open on Tuesday.

23:29 GNW-News: Falcon Executive Aviation gibt den Bau des ersten vollständig privaten Terminals in Dubai für Hubschrauber, Privatjets und eVTOL-Mobilität der näch...
21:39 Europäer wollen US-Ukraine-Plan in Kernpunkten abschwächen
21:34 ROUNDUP/Israel: Hisbollah-Anführer in Beirut getötet
21:34 ROUNDUP: Erdogan will Putin in Telefonat zu neuen Ukraine-Gesprächen bewegen
20:34 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende
19:59 Ukraine: Rubio und Jermak wollen weiteres Pressestatement abgeben
19:30 ROUNDUP/Trump: Ukraine zeigt USA 'keinerlei Dankbarkeit'
22:38 Aktie vor Bewegung? BHP Group unternimmt wohl neuen Versuch bei Anglo American
19:22 Klüssendorf wirbt um Vertrauen der Union in Reformwillen der SPD
19:16 Söder: Vertrauensfrage wäre falscher Weg