Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Brenntag SE-Aktie mit Hold
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag
Lufthansa-Aktie gibt nach: UBS sieht weiterhin attraktives Potenzial
Warum die Tesla-Aktie in Europa unter Druck steht - und welche Faktoren tatsächlich dominieren
Microsoft- und Amazon-Aktie im Fokus: Neue Milliardeninvestitionen für KI in Indien
Nokia Aktie 472721 / US6549022043

10.12.2025 13:02:11

Norway Inflation Slows In November

Nokia
5.30 EUR -0.93%
(RTTNews) - Norway's inflation slowed marginally in November, while core inflation eased markedly, Statistics Norway reported Wednesday.

Consumer prices advanced 3 percent year-on-year in November, weaker than the 3.1 percent rise in October. A similar lower rate was last reported in June.

Similarly, core inflation softened to 3 percent from 3.4 percent a month ago.

Month-on-month, consumer prices grew only 0.1 percent as prices of food and non-alcoholic beverages decreased 1 percent.

Earlier in November, Norges Bank left its key interest rate unchanged at 4.00 percent after reducing rates by 25 basis points each in September and June. The central bank governor said the bank is not in a hurry to reduce the rate and the job of tackling inflation has not been fully completed.

