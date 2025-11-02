Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
03.11.2025 00:13:10

New Zealand Building Permits Jump 7.2% In September

(RTTNews) - The total number of building permits issued in New Zealand was up a seasonally adjusted 7.2 percent on month in September, Statistics New Zealand said on Monday - coming in at 3,747.

That's up from the upwardly revised 6.1 percent jump in the previous month (originally 5.8 percent).

Individually, permits were issued for 1,634 townhouses, flats, and units; 1,601 stand-alone houses; 436 apartments; and 76 retirement village units.

In the year ended September 2025, the actual number of new dwellings consented was 34,882, up 3.6 percent from a year earlier.

The annual value of non-residential building work consented was NZ$9.0 billion, down 1.9 percent from the year ended September 2024.

