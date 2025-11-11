Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’586 1.1%  SPI 17’359 1.1%  Dow 47’369 0.8%  DAX 23’965.8400 0.0%  Euro 1 -0.3%  EStoxx50 5’685 0.4%  Gold 4’140.4900 0.6%  Bitcoin 84’355.7 -1.1%  Dollar 0.8017 -0.4%  Öl 64.6 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Fraport-Aktie nach starkem Quartalsergebnis mit Kursfeuerwerk
ams-OSRAM-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Overweight
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagmittag
So schätzen die Analysten die Nestlé-Aktie im Oktober 2025 ein
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner EUR/GBP
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

EUR/GBP

11.11.2025 12:55:46

Latvia Trade Gap Widens In September

(RTTNews) - Latvia's foreign trade deficit increased in September from a year ago, as imports grew faster than exports, preliminary data from the statistical office showed on Tuesday.

The trade deficit rose to EUR 356.3 million in September from EUR 248.4 million in the corresponding month last year. In August, the shortfall was EUR 230 million.

As compared to last year, exports climbed 8.8 percent, while imports logged a double-digit growth of 13.4 percent. The country imported 39.3 percent more pharmaceutical products during September.

On a monthly basis, both exports and imports grew by 12.7 percent and 18.2 percent, respectively, in September.

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
"Big Short" gegen KI-Boom: Michael Burry wettet gegen NVIDIA und Palantir
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag schwächer
Börse feiert Rheinmetalls Weltraum-Plan: Aktien von RENK und HENSOLDT steigen im Sog mit
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagvormittag mit Verlusten
Roche-Aktie deutlich im Plus: Studienerfolg mit Multiple-Sklerose-Mittel Fenebrutinib erzielt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
BYD-Aktie gewinnt an Interesse: Das steckt hinter dem Aufschwung beim Tesla-Konkurrenten
Barrick Mining-Aktie steigt: Mehr Umsatz und Gewinn in Q3

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

GBP/EUR 1.1361 -0.0037
-0.32

finanzen.net News

Datum Titel
13:07 Festkomitee: Karneval ist eine ganzheitliche Therapiesitzung
12:56 ROUNDUP 2: EuGH kippt zentrale Vorgaben der EU-Mindestlohnrichtlinie
12:55 ROUNDUP: Cyberspione zielen auf Verwaltung - Neue Phishing-Gefahren
12:52 ROUNDUP 2: Fraport kappt Passagierprognose und winkt mit Dividende - Kurssprung
12:46 Siebter Angriff: Ukraine beschießt Raffinerie in Saratow
12:43 WDH/AKTIEN IM FOKUS 2: Ionos schwach - Adtech-Verkauf verunsichert
12:42 AKTIEN IM FOKUS: Ionos schwach - Umsatz enttäuscht - Adtech-Verkauf verunsichert
12:32 Wadephul ruft G7-Partner zur Einheit gegenüber Russland auf
12:32 Finnischer Ex-Präsident: Europäer sollten mit Putin reden
12:27 Grüne kritisieren Umschichtungen im Verkehrsetat