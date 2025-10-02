|
03.10.2025 00:02:46
Japan Unemployment Data Due On Friday
(RTTNews) - Japan will on Friday release August numbers for unemployment, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. The jobless rate is expected to tick up to 2.4 percent from 2.3 percent in July, while the jobs-to-applicant ratio is seen steady at 1.22.
Japan also will see September services PMI data from Jibun, with forecasts suggesting a score of 53.0 - down from 53.1 in August.
Australia also will see September services PMI numbers from S&P Global, with forecasts calling for a reading of 52.0 - down from 55.8 in August.
Singapore will provide August retail sales data; in July, sales were up 4.1 percent on month and 4.8 percent on year.
Finally, the markets in South Korea (National Foundation Day) and China (National Day) are closed on Friday; they return to trade on Oct. 10 and 9, respectively.
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssenkungshoffnungen treiben die Kurse: US-Börsen schliessen in Grün -- SMI schliesst mit Gewinnen -- DAX behält Rekord im Blick -- Asiens Börsen schliessen höher
Der heimische Aktienmarkt knüpfte am Donnerstag nahtlos an seine Vortagesgewinne an. Auch am deutschen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Die US-Börsen verzeichneten moderate Gewinne. Die Börsen in Fernost legten am Donnerstag zu. In China fand feiertagsbedingt weiter kein Handel statt.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}