Britische Pfund - Japanischer Yen GBP - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/GBP
|Historisch
|Realtimekurs
|
30.09.2025 02:49:56
Japan Retail Sales Sink 1.1% In August
(RTTNews) - The value of retail sales in Japan was down a seasonally adjusted 1.1 percent on month in August, the Ministry of Economy, Trade and Industry said on Tuesday - coming in at 12.683 trillion yen. That missed forecasts for an increase of 0.1 percent following the 0.4 percent gain in July.
On a yearly basis, sales were also up 1.1 percent - missing expectations for a 1.0 percent gain following the 0.4 percent increase in the previous month.
Large scale retail sales were down 1.1 percent on month and up 3.0 percent on year after slipping 1.6 percent on month and rising 2.0 percent on year a month earlier.
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|GBP/JPY
|199.5086
|-0.7983
|-0.40
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen mit Gewinnen -- SMI geht freundlich aus dem Handel -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich fester
Zum Start in die neue Woche verbuchte der heimische Markt klare Aufschläge, wohingegen sich der deutsche Leitindex kaum bewegte. An den US-Börsen ging es leicht aufwärts. An den Märkten in Fernost ging es unterdessen überwiegend nach oben.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}