Britische Pfund - Japanischer Yen GBP - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/GBP
|Historisch
|Realtimekurs
|
26.11.2025 00:57:51
Japan Producer Prices Climb 2.7% On Year In October
(RTTNews) - Producer prices in Japan were up 2.7 percent on year in October, the Bank of Japan said on Wednesday.
That was in line with expectations and down from 3.1 percent on September.
On a monthly basis, producer prices rose 0.6 percent - again matching forecasts and up from 0.1 percent in the previous month.
Excluding international transportation, producer prices rose an annual 2.8 percent and 0.6 percent on year.
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|GBP/JPY
|205.4184
|-0.2060
|-0.10
Börse aktuell - Live TickerDow schlussendlich deutlich stärker -- SMI und DAX schliessen in Grün -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Dienstag stärker. Der deutsche Aktienmarkt stieg ebenfalls. Die zeigte sich in Grün. In Fernost waren am Dienstag Gewinne zu erkennen.