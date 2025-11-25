Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’773 0.9%  SPI 17’542 0.9%  Dow 47’112 1.4%  DAX 23’465 1.0%  Euro 0.9343 0.3%  EStoxx50 5’574 0.8%  Gold 4’132 -0.1%  Bitcoin 70’458 -1.2%  Dollar 0.8073 -0.1%  Öl 62.6 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526Roche1203204Sika41879292UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Idorsia36346343Sandoz124359842Amrize143013422Partners Group2460882ABB1222171
Top News
Tesla oder General Motors: Welche Aktie für Anleger derzeit spannender ist
Kraken-IPO rückt näher: Kryptobörse bereitet angeblich Börsengang vor
Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
"The Big Short"-Investor ist nach Fondsschliessung zurück: Michael Burry kritisiert KI-Aktien in neuem Newsletter scharf
Tesla-Aktie im Fokus: Analysten-Upgrade und Musks KI-Offensive
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/GBP
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/GBP

26.11.2025 00:57:51

Japan Producer Prices Climb 2.7% On Year In October

(RTTNews) - Producer prices in Japan were up 2.7 percent on year in October, the Bank of Japan said on Wednesday.

That was in line with expectations and down from 3.1 percent on September.

On a monthly basis, producer prices rose 0.6 percent - again matching forecasts and up from 0.1 percent in the previous month.

Excluding international transportation, producer prices rose an annual 2.8 percent and 0.6 percent on year.

Meistgelesene Nachrichten

Novo Nordisk-Aktie tiefrot: Preisdruck und gescheiterte Alzheimer-Studien
Aktien von CureVac und BionTech im Fokus: Aktionäre stimmen heute über Übernahme ab
TKMS-Aktie unter Druck: Anleger reagieren auf neue Analystenbewertungen
Alphabet-Aktie im Fokus: KI-Boom, Buffett-Einstieg und starke Quartalszahlen treiben Kurs
Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
Rheinmetall-Aktie höher: Investition in Mixed-Reality-Technologie - auch Aktien von HENSOLDT und RENK steigen
NIO-Aktie dennoch in Rot: Tesla-Konkurrent reduziert Verlust - Umsatzwachstum in Q3
Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Rheinmetall-Aktie mit Market-Perform
Julius Bär-Aktie tiefrot: Neue Compliance-Chefin & Ausbau im Nahen Osten
Alibaba-Aktie gibt nach: Ergebnis rückläufig, aber Umsatz wächst

Top-Rankings

KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 47: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 47: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

GBP/JPY 205.4184 -0.2060
-0.10

finanzen.net News

Datum Titel
01:10 GNW-News: Teva erhält Zulassung der Europäischen Kommission für PONLIMSI® (Denosumab), ein Biosimilar zu Prolia®, und DEGEVMA® (Denosumab), ein Biosimilar zu...
23:08 BVB im Glück: Klarer Sieg und Guirassy-Tore fürs Gemüt
22:43 Frankreichs Senat will Aussetzung der Rentenreform verhindern
22:43 AKTIEN IM FOKUS 3: Aussicht auf Milliarden-KI-Deal mit Meta stützt Alphabet
22:35 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne - Schwache Daten schüren Zinshoffnungen
22:20 Aktien New York Schluss: Gewinne - Schwache Daten schüren Zinshoffnungen
22:08 Ukraine sanktioniert russische Getreideschiffe
21:40 ROUNDUP 5: USA und Ukraine einig über Friedensplan - was sagt Moskau?
21:36 Witwe von Charlie Kirk unterstützt JD Vance
21:20 Trump: Zeitgleiche US-Treffen mit Russland und Ukraine