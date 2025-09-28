|
29.09.2025 00:02:43
Japan Leading Index Data Due On Monday
(RTTNews) - Japan will on Monday release July results for its leading and coincident indexes, highlighting a very light day for Asia-Pacific economic activity.
The leading index is expected to rise 0.8 percent on month for the second straight month, while the coincident is seen lower by 2.6 percent after adding 0.7 percent in June.
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerInvestoren schütteln neue Zölle auf Pharmaprodukte ab: SMI geht höher ins Wochenende -- Letztlich Gewinne beim DAX -- US-Börsen zum Handelsende in Grün -- Asiens Börsen schliessen tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag höher. Der deutsche Aktienmarkt verzeichnete ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss höher. Die wichtigsten Handelsplätze in Fernost schlossen am Freitag mit Verlusten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}