Hong Kong Trade Data Due On Monday
(RTTNews) - Hong Kong will on Monday release November numbers for imports, exports and trade balance, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.
In October, imports were up 18.3 percent on month and exports rose 17.5 percent for a trade deficit of HKD39.9 billion.
Thailand will see November figures for industrial production, with forecasts suggesting an increase of 0.8 percent on year following the 0.08 percent decline in October.
