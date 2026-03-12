|
12.03.2026 22:59:49
Hong Kong Data Due On Friday
(RTTNews) - Hong Kong will on Friday release Q4 numbers for industrial production and producer prices, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.
In the previous three months, industrial production was up 5.5 percent on year and producer prices jumped an annual 7.7 percent.
Singapore will see Q4 data for unemployment; in Q3, the jobless rate was 2.0 percent.
New Zealand will see February results for the manufacturing PMI from BusinessNZ; in January, the index score was 55.2.
