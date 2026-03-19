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19.03.2026 14:14:45

EZB lässt Leitzins bei 2,00 Prozent

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Geldpolitik wie erwartet nicht geändert. Wie sie am Nachmittag mitteilte, bleibt der Bankeinlagensatz bei 2,00 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten diese Entscheidung ungeachtet des kräftigen Ölpreisanstiegs im Zuge des Iran-Krieges erwartet. Die EZB hatte ihren Leitzins zwischen Juni 2024 und Juni 2025 acht Mal gesenkt, ihn seither aber unverändert gelassen.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2026 09:15 ET (13:15 GMT)

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