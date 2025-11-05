Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’364 0.5%  SPI 17’085 0.3%  Dow 47’311 0.5%  DAX 24’050 0.4%  Euro 0.9310 0.1%  EStoxx50 5’669 0.2%  Gold 3’979 1.2%  Bitcoin 83’743 1.7%  Dollar 0.8100 0.0%  Öl 63.6 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Sika41879292Zurich Insurance1107539Idorsia36346343NVIDIA994529
Top News
Ausblick: Adecco SA legt Quartalsergebnis vor
Ausblick: Zalando informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: DHL Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Top 5 der Autoindustrie: BYD-Aktie als heisser Tesla-Konkurrent
Ausblick: Commerzbank präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
200.- Saxo-Deal
05.11.2025 23:33:06

Australia Trade Data Due On Thursday

(RTTNews) - Australia will on Thursday release September figures for imports, exports and trade balance, highlighting a modest day for Asia-Pacific economic activity. In August, imports rose 3.2 percent on month and exports fell 7.8 percent for a trade surplus of A$1.825 billion.

South Korea will see September numbers for current account; in August, the current account surplus was $9.15 billion.

The central bank in Malaysia will wrap up its monetary policy meeting and then announce its decision on interest rates; the bank is widely expected to keep its benchmark lending rate unchanged at 2.75 percent.

Taiwan will provide October data for consumer prices; ibn September, inflation was up 0.11 percent on month and 1.25 percent on year.

Meistgelesene Nachrichten

Ausblick: D-Wave Quantum mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Novo Nordisk-Aktie in Rot: Weniger Gewinn - Umsatzplus unter den Erwartungen
D-Wave nimmt neues Quanten-System für US-Verteidigung in Betrieb - Aktie schwächelt vor Zahlen
Palantir-Aktie trotzdem tiefer: Mehr Umsatz und Gewinn
US-Börsen letztlich leichter -- SMI beendet Handel im Plus -- DAX schliesst schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
EVOTEC-Aktie knickt ein: EVOTEC kämpft weiter mit Verlusten - Kooperationsvereinbarung mit Sandoz
Top 5 der Autoindustrie: BYD-Aktie als heisser Tesla-Konkurrent
Ausblick: Commerzbank präsentiert Quartalsergebnisse
Berkshire Hathaway-Aktie: "Golden Cross" deutet mögliche Wende vor Buffetts Rücktritt an
KI-Neuling Nebius-Aktie überrascht Anleger - kann er NVIDIA und Palantir toppen?

Top-Rankings

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
23:16 ROUNDUP/'Nicht gut genug': BVB verliert in Manchester
22:57 SPORT/Haaland, Foden und Co. zu stark: BVB verliert in Manchester
22:49 ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Vonovia auf 36 Euro - 'Overweight'
22:40 ROUNDUP 2/Aktien New York Schluss: Dow macht Vortagesverlust wett
22:31 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow macht Vortagesverlust wett
22:16 Aktien New York Schluss: Dow macht Vortagesverlust wett
21:54 Selenskyj: Mehr internationale Hilfe für Energienetz nötig
21:47 GNW-News: Axi nimmt an der Jeddah Fintech Week 2025 teil
21:34 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nordea auf 'Buy' - Ziel 16,70 Euro
21:23 ROUNDUP 2/Trump nach Wahlabend: nicht gut für die Republikaner