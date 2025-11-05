|
05.11.2025 23:33:06
Australia Trade Data Due On Thursday
(RTTNews) - Australia will on Thursday release September figures for imports, exports and trade balance, highlighting a modest day for Asia-Pacific economic activity. In August, imports rose 3.2 percent on month and exports fell 7.8 percent for a trade surplus of A$1.825 billion.
South Korea will see September numbers for current account; in August, the current account surplus was $9.15 billion.
The central bank in Malaysia will wrap up its monetary policy meeting and then announce its decision on interest rates; the bank is widely expected to keep its benchmark lending rate unchanged at 2.75 percent.
Taiwan will provide October data for consumer prices; ibn September, inflation was up 0.11 percent on month and 1.25 percent on year.
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach Arbeitsmarktdaten: US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- SMI beendet Handel fester -- DAX dreht letztlich ins Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch freundlich zu. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Verluste abschütteln. An der Wall Street wurden Gewinne verzeichnet. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.